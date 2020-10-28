Сергей Корепанов: «Люди – главная ценность нашего государства»

Фото: Тюменская областная дума

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов принял участие в Губернаторских чтениях, которые состоялись накануне, 26 октября. Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции.

Открыл встречу губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что тема демографии так или иначе поднималась на всех Губернаторских чтениях, а на нынешних она стала основной.

– Любые проблемы экономического развития, стратегического управления замыкаются на демографии, на том, кто, как и сколько будет жить на этой земле, сколько успехов, радости и счастья будет ему отмерено, – считает глава региона.

С основным докладом выступил член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России Сергей Рязанцев. В докладе «Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики» он предложил инструменты, которые способствуют выходу из демографического кризиса. При этом Рязанцев отметил, что демографическая ситуация в Тюменской области достаточно стабильна.

По мнению председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, тема демографии сегодня крайне актуальна.

– В условиях ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вопросы социальной поддержки наших граждан становятся приоритетными в работе органов власти. Люди – главная ценность нашего государства, без сохранения народа невозможно и бессмысленно развитие экономики, промышленности, образования и культуры. Именно поэтому сегодня было очень важно обсудить механизмы повышения эффективности демографической политики в России и проанализировать положение дел в Тюменской области. Дискуссия получилась интересной и очень полезной, – подчеркнул Корепанов.