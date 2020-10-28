В тюменской «травме» установили новую входную группу

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Приемно-диагностическое отделение взрослого стационара областной клинической больницы № 2 отремонтировали. Его стараются сделать максимально комфортным и безопасным для пациентов и медицинских работников. Одно из самых заметных новшеств – новая входная группа со стороны улицы Харьковской, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области.

– Приемное отделение ОКБ № 2 не может прекратить работу ни на минуту. Через эти двери ежедневно проходят сотни больных, десятки раз медики скорой помощи закатывают носилки. Нередко люди поступают в тяжелом состоянии, когда на счету каждая минута. Поэтому все должно работать четко, без сбоев, не создавая помех и препятствий, – отметил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи Антон Терёхин.

Вместо тяжелых распашных дверей, открывающихся вручную, установили современные автоматические, раздвижные. Если раньше сотрудникам скорой приходилось одновременно придерживать створки и закатывать носилки с пациентом, то теперь эти сложности в прошлом. Дверь срабатывает по детектору движения и не создает излишних препятствий на пути больного: она сама распахивается, как только человек к ним приближается.

Конструкция спроектирована специально для интенсивных нагрузок, оснащена аккумуляторной батареей и имеет функцию аварийного отключения. В скором времени неподалеку от нее появится еще одна, точно такая же современная дверь. После этого потоки пациентов разделят: один вход будет предназначен для пациентов, обращающихся в приемное отделение самостоятельно, другой – исключительно для скорой помощи. Напомним, что приоритет оказания медицинской помощи в приемном отделении больницы определяется степенью тяжести больного. Для пациентов, чьей жизни грозит опасность, время имеет решающее значение.

В приемное отделение взрослого стационара ОКБ № 2 ежедневно в экстренном порядке по неотложным поводам, с травмами разной степени тяжести обращаются в среднем до 750 человек. Специальная схема маршрутизации позволяет развести потоки пациентов таким образом, чтобы максимально безопасно оказывать необходимую помощь в сложившейся эпидемиологической обстановке, дополняет пресс-служба больницы.