Погода на 28 октября в Тюмени: ветер ослабеет, но снег не прекратится

28 октября на Руси праздновался Ефимий Осенний. По поверью зима набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи

Сегодня, 28 октября, в Тюменской области будет облачно, с прояснениями. Днем снова пойдет мокрый снег, ночью также возможен снегопад.

По прогнозам синоптиков, днем северо-восточный, северный ветер с переходом на юго-западный будет достигать скорости 6 – 11 м/с. Воздух прогреется днем до плюс 1 – 4 градусов. Ночью в отдельных районах порывы ветра возможны до 17 м/с, похолодает до минус 7 – 12 градусов.

28 октября на Руси праздновался Ефимий Осенний. Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Зима набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи, например кикимора, которая летом не смела вредить людям. По поверью, с Ефимия (Евфимия) она начинала мешать бабам и девушкам в любом начинании: путала пряжу, рвала ткань, била горшки. Говорили, что увидеть кикимору можно лишь в одной ситуации – если она сядет за ткацкий стан, чтобы испортить работу ткачихи. В этом случае нужно было осенить нечистую силу крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.