Педагогам Тюменской области в сентябре выплатили более 59 миллионов рублей

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Педагоги Тюменской области начали получать ежемесячную федеральную доплату по 5 тысяч рублей за классное руководство с сентября 2020 года. На сегодняшний день вознаграждение получили более 9 000 учителей.

Право на получение вознаграждения есть у тех педагогов, на которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы, поясняет департамент образования и науки Тюменской области.

– Объем расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам школ в Тюменской области за сентябрь 2020 года составил около 59 миллионов рублей, – дополняет ведомство.

Педагоги могут задать все интересующие вопросы по федеральным пособиям на региональную горячую линию с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам 8 (3452) 56-93-25 и 56-93-58.

Напомним, ввести доплаты для классных руководителей в школах поручил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.