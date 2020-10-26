В Тюмени резко выросла цена на сахар. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в сентябре на 2,2% увеличились цены и тарифы на потребительские товары и услуги по сравнению с декабрем предыдущего года. Больше всего подорожал сахар – сразу на 29,6%.

Повышение цен не обошло крупы и бобовые (на 8,8%), макаронные изделия (на 7,2%), масло подсолнечное (на 5,6%), рыбу и морепродукты (на 4,3%), яйца (на 3,7%). Увеличились цены на алкогольные напитки (на 4,1%). Из хороших новостей: зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию (на 4,3%), мясо и птицу (на 2,2%), а также сливочное масло (на 1,7%).

– Отмечалось повышение цен на медикаменты (на 7%), электротовары (на 4,4%), трикотажные изделия (на 3,7%), моющие и чистящие средства (на 3,4%), ткани (на 2,6%) и другие. Зафиксировано увеличение цен на табачные изделия (на 6,8%). Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары (на 2,9%), обувь (на 2,0%). Цены на дизельное топливо снизились на 1,6%, на бензин автомобильный выросли на 2%, – рассказали в Тюменьстате.

Также стало известно, что увеличились тарифы на услуги гостиниц (на 13,5%), услуги правового характера (на 12,1%), ветеринарные услуги (на 9,1%), связи (на 8,3%), медицинские (на 6,1%), услуги страхования (на 4,1%), коммунальные (на 3,5%), зарубежного туризма (на 3,0%) и санаторно-оздоровительные (на 2,6%).