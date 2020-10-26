В Тюменской области – 60-я смерть пациента с коронавирусом

В Тюменской области – 60 смерть пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная смерть пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». На этот раз умер 61-летний мужчина.

– Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 60 пациентов с коронавирусом, – рассказали в Оперативном Штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировано 141 случай заболевания (всего с начала пандемии - 12695), 37 человек выздоровели (за весь период - 8407), восемь детей заболели за минувшие сутки, 29 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 864 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке.