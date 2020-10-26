В Тюмени начинает работу уникальный штаб соседской взаимопомощи. Фото - Департамент социального развития Тюменской области.

В Тюмени начинается второй этап проекта «Добро рядом 2.0» благотворительного фонда «Старшее поколение». В его рамках планируется создание «Оперативного штаба соседской взаимопомощи». У кураторов проекта большие планы, которые могут осуществиться только при поддержке жителей города. Так, одной из важнейших задач уникального штаба является объединение горожан и мобилизация силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций, в том числе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

– Пожилой человек оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи, но как оповестить людей поблизости, которые могли бы оказать поддержку? Для этого достаточно позвонить в кол-центр по телефону (3452) 30-39-59 (будние дни, с 8.00 до 16.30) или написать в чат мессенджера соседской взаимопомощи. Для тех, кто живет рядом и готов помочь соседу в ближайшее время, будет создана виртуальная карта Тюмени. Кликнув на определенную локацию, пользователь сможет открыть шорт-лист и ознакомиться с перечнем потребностей пожилых людей, проживающих в данном доме или микрорайоне, – объяснили в департаменте социального развития Тюменской области.

По информации ведомства, работа оперативного штаба позволит создать благоприятный климат и минимизировать проблемы социальной изоляции, а в дальнейшей перспективе – укрепить добрососедское взаимодействие и улучшить качество жизни тюменцев пожилого возраста. Всё это станет важной составляющей программы в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции для наименее защищенной категории населения – людей старше 65 лет. Проект предполагает охватить адресной поддержкой не менее 3 500 пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.