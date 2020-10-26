Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 октября 2020 года увеличилось на 141 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 141 и составило 12 695 человека.

За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.