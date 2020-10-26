Александр Моор оценил перспективы Тюменской области в конкуренции за человеческий капитал. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Конкуренция за человеческий капитал – один из главных вызовов, с которым сталкиваются сегодня российские регионы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на панельной дискуссии «Ключевые вызовы развития инженерно-технической экспертизы для индустриальных компаний». Мероприятие состоялось в рамках открытия центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ» в Тобольске.

– Нужно создавать условия для того, чтобы у наших талантливых детей и молодых людей была возможность в родном регионе получить качественное образование, улучшить свои компетенции, перспективы для профессиональной самореализации в дальнейшем. Кроме того, необходимо создавать комфортные условия для жизни, чтобы в регион приезжали талантливые люди, – заявил Александр Моор.

По его словам, для совершенствования современной образовательной экосистемы важно, чтобы в регионе действовали крупные компании, в которых интересно трудиться. Наличие таких работодателей значительно повышает мотивацию молодежи к получению качественного образования.

Глава региона напомнил, что в рамках комплексной программы развития городской среды «Тобольск-2020» уже построено и реконструировано около 40 объектов инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, а также спортивные комплексы.

– Реализация программы близится к завершению. Важно, что она была сформирована на основании социального запроса тоболяков. Мы спросили у жителей, чего, на их взгляд, не хватает городу и что нужно для того, чтобы они хотели здесь жить и работать. На основании высказанных потребностей сформировали программу, – резюмировал губернатор.