В Тюменской гордуме избрали руководителя фракции ЛДПР вместо подследственного Тулебаева. Фото - tumen.ldpr.ru.

В Тюменской городской думе VII созыва состоялось очередное заседание депутатской фракции ЛДПР. В режиме онлайн-связи представители партии выбрали нового главу, им стал Дмитрий Елагин.

Кроме того, был выбран и заместитель Елагина – Евгений Бакро. Коллеги-однопартийцы по городскому парламенту поддержали кандидатов единогласно.

– На заседании фракции народные избранники наметили планы работы на ближайшее время и обсудили вопросы, касающиеся повестки дня заседания Тюменской гордумы, которое состоится 29 октября, – сообщили в пресс-службе партии.

Там напомнили, что в седьмом созыве депутатскую фракцию ЛДПР в Тюменской городской думе представляют Дмитрий Елагин, Евгений Бакро, Олег Касьянов, Алексей Чирков и Александр Пивторак.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 26 мая 2020 года руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе Мурат Тулебаев сложил депутатские полномочия. Сделал это он по собственному желанию.Позже стало известно, что следователи предъявили Тулебаеву обвинения в присвоении и покушении на присвоение денег.

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