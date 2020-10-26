В Тюмени произошло серьезное ДТП с участием бетономешалки. Скриншот из видео.

В районе Верхнего Бора сегодня, 26 октября, утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и грузового УАЗа, который вез дрова. В результате дорожного инцидента пострадал один из водителей, а дрова рассыпались по дороге.

– По предварительным данным, водитель бетономешалки, поворачивая, не пропустил УАЗ. Мужчину, который ехал за рулем второго авто, доставили в больницу для оказания помощи, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у дома № 20 на улице Мельникайте в областной столице накануне, 25 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. К сожалению, в этой аварии не обошлось без жертв.

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