Тюменка через суд добилась свидания со своими детьми, оставшимися при разводе с отцом. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени мужчина не позволял видеться экс-супруге с родными детьми. Дело в том, что та ушла из семьи, снова вышла замуж и родила ребенка. После этого у бывших возлюбленных сложились настолько неприязненные отношения, что горожанин и близко не подпускал женщину к детям. Ей пришлось обратиться в суд.

– Мужчину предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, однако он проигнорировал меры принуждения. Поэтому в отношении него вынесли два административных штрафа по пять тысяч рублей каждый. Впоследствии должник оплатил сумму, которая была обращена в доход государства, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В итоге специалистам ведомства удалось помочь найти компромиссное решение между бывшими супругами. В настоящее время мать проводит досуг со своими детьми согласно установленному графику.