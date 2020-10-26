В Тюменской области появилась лесная биржа по переработке низкосортной древесины. Фото - Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

В Тюменской области особое внимание уделяется утилизации отходов лесопиления. Проводится определённая работа в данном направлении, в том числе и по реализации инвестиционных проектов по переработке отходов лесной промышленности. Это позволит решать проблему утилизации древесных отходов и минимизировать угрозу загрязнения окружающей среды и возникновения пожаров.

В 2020 году на территории Тюменского района в деревне Пышминка реализовали первый этап инвестиционного проекта по организации лесной биржи по переработке низкосортной древесины. Проект реализуется инвестором – компанией ООО «Маяк» – при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

– На данном этапе инвестиционного проекта запущено производство по комплексной переработке низкосортной древесины, лесосечных отходов, отходов лесопиления и деревообработки в древесный уголь, древесные пеллеты или брикеты. На предприятии ООО «Маяк» уже работают более 15 человек, и стоит отметить то, что руководство компании стремиться создать комфортные условия для своих сотрудников. Рядом с территорией производства оборудован вагон-город для проживания и отдыха, настоящая русская баня, сотрудники обеспечены бесплатным питанием, – сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Там также отметили, что к реализации второго этапа инвестиционного проекта ООО «Маяк» планирует приступить в следующем году. Проектом предусмотрено строительство современного производства по комплексной переработке древесины: лесопиление и производство погонажных изделий.