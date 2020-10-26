В Тюмени назначили нового руководителя управы Центрального административного округа. Фото - "Тюмень - наш дом".

В Тюмени назначен новый руководитель управы Центрального административного округа. Им стал 58-летний Александр Чистяков. Соответствующее распоряжение подписал глава города Руслан Кухарук.

По информации пресс-службе администрации областной столицы, Чистяков имеет серьезный опыт работы, заслужил авторитет ответственного и компетентного руководителя, который способен решать важнейшие городские задачи.

– Неиссякаемая жизненная энергия, творческий и инициативный подход к делу, большой опыт хозяйственно-экономической деятельности позволят Александру Николаевичу уверенно и эффективно руководить таким сложным и особо значимым для города административным округом. Уверен, что опыт, целеустремленность, глубокое понимание вопросов благоустройства будут способствовать этому, – отметил Руслан Кухарук.

Александр Чистяков родился 7 октября 1962 года в городе Березовский Свердловской области. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство. Менеджмент в ремонтном производстве». В течение многих лет работал в управе Калининского округа.