Ишимец расплатился найденной на скамейке картой в тридцати магазинах

Ишимец расплатился с найденной на скамейке карты в тридцати магазинах. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции с заявлением о хищении 19 тысяч рублей с банковской карты обратился 20-летний парень. Молодой человек сообщил стражам порядка, что обнаружил отсутствие карты, после чего обратился в офис банка, где и узнал о списании крупной денежной суммы со своего счета.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 57-летнего мужчины. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что нашел карту на скамейке на одной из улиц города.

– Мужчина решил воспользоваться тем, что карта оснащена функцией бесконтактной оплаты. Расплачиваясь чужой картой, фигурант совершил более 30 покупок в разных магазинах города, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении фигуранта выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.