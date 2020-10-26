В Тюмени неудачливый 18-летний рецидивист пытался угнать «Мерседес». Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступила информация от местного жителя, который сообщил, что неизвестный пытался завладеть его машиной. Оперативники по горячим следам задержали ранее судимого 18-летнего жителя областной столицы.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что наблюдал за автомобилем потерпевшего на протяжении нескольких дней. Подумав, что владелец не пользуется авто, злоумышленник решил сдать транспорт средство в пункт приема металлолома. Ночью он разбил стекло пассажирской двери, залез в салон и безрезультатно пытался завести ее.

– Тогда подозреваемый подогнал свой автомобиль и попытался увезти машину на буксире, но оборвался трос. В это время владелец авто вышел во двор и заметил горе-угонщика, который скрывался с места неудавшегося преступления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник задержан.