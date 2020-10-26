Погода на 26 октября в Тюмени: весь день – мелкий дождь со снегом

В Тюмени весь день будет идти мелкий дождь со снегом. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 октября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь со снегом, который после обеда может усилиться.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

26 октября отмечается день памяти святого Карпа. В прежние времена этот день называли «банное обиходье». На полке протопленной бани настаивали в молоке целебные травы. В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.