В Тюменской области обсудили перспективы развития региона. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили дальнейшее развитие экономического, промышленного и социального потенциала региона. Мероприятие прошло 22 октября, в Тобольске.

– На протяжении последнего десятилетия мы видим как параллельно с развитием проектов СИБУРа в Тобольске идет изменение облика города, его экономики, инфраструктуры. Мы гордимся и дорожим нашим сотрудничеством. Не только потому что СИБУР - один из крупнейших инвесторов в регионе и компания, которая вносит крупный вклад в рост промышленного производства Тюменской области. СИБУР - наш надежный партнер в реализации социальных программ, проектов развития городской среды. Это партнерство дает хорошие результаты, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Игорь Шувалов в свою очередь заявил, что компания СИБУР – это один из ярких примеров того, как можно эффективно провести модернизацию и трансформацию и занять свою нишу как на отечественном, так и на международном рынках. По его словам, опыт этой компании интересен не только с точки зрения высокотехнологичного производства и выпуска ценной импортозамещающей продукции, заботы о сотрудниках и обеспечения достойного дохода, но и участия в масштабных проектах развития городской среды в территориях присутствия, которые реализуется при непосредственном участии региональных и городских властей.

Он отметил, что один из ярких примеров – комплексная программа развития городской среды «Тобольск – 2020», благодаря которой в городе построены и реконструированы десятки объектов социальной инфраструктуры. Такой опыт можем быть тиражирован и на другие города России. Такие проекты помогают не только преображать городское пространство, развивать инфраструктуру, но и в целом меняют образ жизни местного населения.