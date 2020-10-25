Тюменская область – в числе лидеров по темпам финансирования реализации нацпроектов в УФО. Фото - admtyumen.ru.

Тюменская области занимается второе место в Уральском федеральном округе по темпам финансирования реализации национальных проектов. По данным на 1 сентября 2020 года, в регионе на реализацию национальных проектов израсходовано более восьми миллиардов рублей, передает официальный сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО.

– Национальные проекты – это, прежде всего, системный прогресс на всех ключевых направлениях развития государства и общества. Их главная цель – реальное повышение качества жизни людей, рост экономики и социальной сферы. Поэтому успешная реализация нацпроектов – важнейшая задача регионального правительства и муниципальных органов власти, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что, по данным Минфина России, доля регионального софинансирования нацпроекта «Демография» в Тюменской области составляет 58,6%, нацпроекта «Здравоохранение» - 71,5%, нацпроекта «Образование» - 78,5%, нацпроекта «Жилье и городская среда» - 93,2%, нацпроекта «Экология» - 58,9%, нацпроекта «Цифровая экономика» - 89,5%, нацпроекта «Культура» - 89,4%, нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» - 73%. Таким образом, по доле регионального софинансирования большинства нацпроектов Тюменская область также входит в число лидеров в УФО.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что вопросы, связанные с реализацией федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», обсудили представители департамента лесного комплекса Тюменской области, тюменских филиалов «Рослесинфорга» и «Рослесозащиты» и тюменской лесной опытной станции. Рабочую встречу провёл и. о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.