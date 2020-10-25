Жители Тюменской области получат персональные цифровые сертификаты. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

Жители Тюменской области могут пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики. Выдача персональных цифровых сертификатов стартовала в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

По информации регионального Департамента информатизации, подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф до 30 октября, а использовать его необходимо до 25 ноября текущего года. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике.

Организаторы объясняют, что обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Благодаря персональным цифровым сертификатам тюменцы могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, большие данные, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

– Цифровые навыки и компетенции становятся незаменимыми для граждан всех возрастов и всех профессий. Это стало очевидным в сложившихся обстоятельствах, когда значительная часть работы, учебы и даже личной жизни людей ушла в онлайн. Проект по предоставлению цифровых сертификатов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» дает прекрасную возможность жителям нашей области получить новые актуальные в современных условиях знания и улучшить имеющиеся навыки, повышая тем самым свою ценность на рынке труда, – отметил куратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.