На улице Мельникайте в Тюмени произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

У дома №20 по улице Мельникайте в Тюмени сегодня, 25 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. К сожалению, не обошлось без жертв.

– По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia и маршрутным такси №45. Водитель внедорожника скончался, также пострадали двое пассажиров маршрутки, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по факту дорожного инцидента. Прокурор региона Владислав Московских взял ее проведение на контроль.