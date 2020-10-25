Пойдет снег с дождем: тюменцев предупредили о сильном гололеде

Тюменцев предупредили о сильном гололеде. Фото: Вадим Бегун

МЧС предупреждает тюменцев о непогоде, которая ожидается завтра, 26 октября. Горожанам советуют ограничить выход из зданий при усилении ветра.

По информации Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», во второй половине дня на юге Тюменской области ожидаются сильные осадки (мокрый снег, местами с дождем) и гололедные явления. Помимо этого, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

При возникновении происшествий звоните по телефону: «101» или «112», а также по телефону горячей линии «8 (3452) 590-549».