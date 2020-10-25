Тюменских призывников бесплатно проконсультируют. Фото - pixabay.com.

Лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев приглашает тюменцев на бесплатные консультации по вопросам призыва на военную службу. Шесть лет назад он уволился с должности начальника отдела призыва в военном комиссариате и все эти годы много консультировал людей по теме службы в армии.

Общественник отметил, что с сентября провел уже несколько таких встреч, на которые приходили мамы призывников. Их волновало, что будет с детьми, куда они попадут, как проходить комиссию.

– Проблема в том, что призывники слабо идут на такие консультации, потому что ситуация такая же, как в целом по России в отношении к психологам: мол, как-нибудь разберемся сами. Надо прививать мнение, что обращаться за консультациями – это норма, это можно и нужно делать. Для того, чтобы была польза от такого общения, нужно индивидуально общаться с человеком, ведь все разные и каждый ведет себя по-своему, – уверен эксперт, передает «Тюменская линия».