«Подчеркнуть связь времен». Тюменцы примерят костюм продавца в музее торговли

Тюменцы примерят костюм продавца в музее торговли. Фото - pixabay.com.

В Тюмени собирают экспонаты для будущего музея торговли, который откроется в ЦУМе. Для формирования экспозиций привлекут к сотрудничеству музеи и коллекционеров.

– Изначальная идея музея советской торговли изменилась. Мы решили оттолкнуться от истории Базарной площади, которая была центром торговой жизни Тюмени, и таким образом подчеркнуть связь времён. Кроме того, в будущих экспозициях сделаем ставку на интерактив. Например, можно будет поработать на кассовом аппарате середины ХХ века, или примерить костюм продавца, – рассказала член Общественной палаты Тюменской области, заслуженный работник торговли РФ Натальи Осинцевой.

Автор концепции нового музея, доктор социологических наук Евгений Акулич в свою очередь отметил, что Тюмень всегда славилась торговлей. И не случайно: самыми известными людьми первого сибирского города были представители именно этого сословия. Он также сообщил, что основе нового музея лежит уникальная коллекция экспонатов, собранных коллективом Тюменского ЦУМа, которая по вполне понятным причинам относится к советскому периоду.