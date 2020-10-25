Тюменцев призывают стать добрее. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут присоединиться к благотворительной акции «Дети мечтают!». Для этого надо зарегистрироваться на сайте Добро.ру в качестве волонтёров, ассистентов или медиа и присоединиться к команде организаторов - центра инклюзивного добровольчества при тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

– Мы мечтаем и очень хотим, чтобы хоть на мгновение детки с ОВЗ забыли про свои недуги, боль, страдания и многочисленные курсы лечений. Они ждут предложений, слов поддержки и реальной помощи от тюменцев, – рассказывают организаторы.

В рамках акции открывается сбор средств на покупку детских игрушек, развивающих игр, книг сказок, школьных принадлежностей и других нужных и важных вещей для детей. Также принимаются готовые подарки, в том числе сладкие новогодние. Финал акции пройдёт 20 декабря, передает «Вслух.ру».