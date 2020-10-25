«Есть все шансы взять медали». Тюменские дзюдоисты участвуют на турнире в Будапеште

Тюменские дзюдоисты участвуют на турнире в Будапеште. Фото - "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" в ВК.

Заслуженный мастер спорта Муса Могушков и мастер спорта международного класса Дарья Давыдова из Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» приняли участие в рейтинговом турнире серии «Большой шлем» по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования, которые стартовали 23 октября, продлятся два дня.

– Будапешт – это офис международной федерации дзюдо. Этот вид спорта там очень любят. Соревнования там проводят на очень высоком уровне. Турнир «Большой шлем» - один из самых сильнейших турниров. В этом году в нем принимают участие 459 спортсменов из 69 стран. У нас борются два спортсмена: Дарья Давыдова и Муса Могушков. Они оба уже набрали рейтинг на олимпийские игры, но очки им необходимы, чтобы их не могли обогнать другие дзюдоисты, – отметил заместитель директора «Центра дзюдо» Дениса Вакушина.

Денис уверен, что у тюменских спортсменов есть все шансы взять медали. Ранее Муса трижды выигрывал «Большой шлем», много раз был призером. Дарья также имеет медали и призовые места.

В составе сборной команды России 26 человек. Муса будет бороться в весовой категории до 73 кг, а Дарья – до 63 кг, передает «Тюменская область сегодня».