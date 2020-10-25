Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 октября 2020 года увеличилось на 139 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 139 и составило 12 554 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 19 человек выздоровели (за весь период - 8370), восемь детей заболели за минувшие сутки, 24 пациента на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 858 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 59 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 704 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровело 1 138 522 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что из-за режима повышенной готовности в области действует строгий масочный режим, который необходимо соблюдать. Если у человека отсутствует медицинская маска, то ему запрещено находиться в общественных местах и транспорте, а также ему имеют право отказать в какой-либо услуге. Однако из-за постоянного ношения маски страдает кожа лица. Как ее защитить и очистить в домашних условиях, рассказала косметолог Ольга Буксбаум.