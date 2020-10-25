Тюменцам подсказали, чем занять детей на каникулах. Фото - pixabay.com.

Тюменцам подсказали, чем занять детей на каникулах. На этот раз они выдались длинными – школьники отдохнут сразу две недели.

– Мы занимаемся на одной из интернет-платформ уже больше года. Ребенок в игровой форме проходит новый материал, запоминает и усваивает правила, расширяет свой кругозор. Занятия за компьютером будут занимать не более получаса. Кроме того, на каникулах дочь заводит тетрадь, в которой делает буквально по чуть-чуть, но каждый день: одно упражнение по русскому языку, одно задание по математике. Я это называю: чтобы писать не разучилась. Эти несложные правила помогли дочери сохранить «тонус» за время пандемии и достаточно успешно начать учебный год, – рассказала тюменка Мария Серова.

Также на каникулах можно закрепить словарный запас по иностранным языкам. Для этого следует вырезать карточки из картона, на одной стороне написать иностранное слово, на другой – его перевод. Задача ребенка состоит в том, чтобы назвать то, что написано на другой стороне. Кстати, в игре может участвовать несколько человек без ограничений по возрасту, передает «Тюменская область сегодня».