Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 октября 2020 года увеличилось на 140 человека

Оперштаб Тюменской области сообщил о трех смертях т коронавируса. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 140 и составило 12 415 человек.

Сегодня оперштаб сообщил о трех летальных исходах. От острой легочно-сердечной недостаточности на фоне тотальной двусторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний скончалась женщина 46 лет. Еще одной жертвой коронавируса стал мужчина 50 лет, он умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Третьей жертвой ковида за сутки стал мужчина 56 лет, его заболевание осложнялось острой легочно-сердечной недостаточностью на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 59 пациентов с коронавирусом.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 12 415). 59 человек выздоровели (за весь период – 8 351).

За сутки заболели COVID-19 девять детей. 1 837 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 25 пациентов – на ИВЛ. 2 068 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.