Как ухаживать за кожей после ношения медицинской макси, рассказал тюменский косметолог

Уход за кожей. Фото: Pixabay

Из-за режима повышенной готовности в области действует строгий масочный режим, который необходимо соблюдать. Если у человека отсутствует медицинская маска, то ему запрещено находиться в общественных местах и транспорте, а также ему имеют право отказать в какой-либо услуге. Однако из-за постоянного ношения маски страдает кожа лица. Как ее защитить и очистить в домашних условиях, изданию "АиФ - Западная Сибирь" рассказала косметолог Ольга Буксбаум. - Постоянное ношение медицинской маски отрицательно сказывается на состоянии кожи: создается парниковый эффект, поры расширяются и быстро забиваются; развивается благоприятная среда для размножения бактерий, что может привести к воспалительным процессам на лице, и из-за трения маски нередко возникает раздражение, - говорит эксперт. По возвращению домой кожу необходимо очистить. Но не забывайте, что для начала нужно тщательно вымыть руки мылом и лишь потом приступать к уходу за лицом. Мыть лицо мылом нельзя, для этого существуют специальные средства: пенка,мусс или гель. Если вы используете мицеллярную воду, ее необходимо смыть, так как она содержит ПАВ и может стать источником раздражения. После умывания желательно использовать тоник. Тоник нужно нанести на ватный диск и протереть лицо. Это очистит кожу лица до конца и восстановит ее РН. Далее вам можно использовать увлажняющий крем. Косметолог советует на время отказаться от мейкапа или хотя бы от косметических средств с плотной текстурой. Иначе можно привести свою кожу к воспалению и раздражению. Не стоит забывать об успокоительных масках. Их смело можно делать 2-3 раза в неделю. Маски увлажнят кожу и снимут стресс, также снимут воспаления и уберут покраснения. - Постарайтесь контролировать руки, не трогайте лицо, ведь вирус передается через слизистые (рот, нос, глаза). Чаще протирайте телефон антисептическими салфетками. На нем скапливается огромное количество бактерий, которые при разговоре по смартфону можно перенести на лицо, - предостерегает Ольга Буксбаум.