Погода на 25 октября в Тюмени: ночью – снег, днем – мелкий дождь

В Тюмени ночью ожидается снег, а днем мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный снег, утром – дождь со снегом, который после полудня сменится мелким дождем. Только ближе к вечеру осадки прекратятся.

Температура воздуха ночью будет 0 – минус 1 градус, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Прова, Тараха и Андроника. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае. Яркие звезды обещали мороз; тусклые - оттепель; сильное мерцание звезд синими оттенками - снег и перемену погоды; а если звезды пылали - быть ветрам и сухому году.