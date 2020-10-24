МФК «Тюмень» сыграет с югорской командой «Газпром-Югра» на домашнем паркете

Фото: www.mfktyumen.ru

МФК «Тюмень» после небольшого перерыва снова возвращается на паркет. 25 и 26 октября тюменцы сразятся «Газпром-Югрой» из Югорска. В воскресенье матч начнется в 14:00, в понедельник – в 19:00. Матчи пятого тура регулярного чемпионата состоятся в СК «Центральный», сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что в «Финале четырех» Лиги чемпионов команда уступила в борьбе за третье место. После возвращения из Испании было время на восстановление и подготовку к предстоящим играм.

В турнирной таблице Париматч-Суперлиги «Тюмень» с 18 очками остается на втором месте (лидирует «Динамо-Самара»), наш соперник – с пятью очками на седьмом.

На следующей неделе также запланированы первые две игры в рамках 1/8 финала Кубка России по мини-футболу среди мужских команд сезона 2020-2021 годов. Соперником будет ФК «Корпорация АСИ». Первая игра пройдет 31 октября, а ответная встреча запланирована на 1 ноября.