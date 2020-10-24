Ученые ТИУ подготовили проекты для Западно-Сибирского НОЦ

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Два проекта Тюменского индустриального университета претендуют на включение в программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба ТИУ.

Илья Анисимов и инженер Вадим Костин презентовали проект ElectroBase. Проект нацелен на решение проблемы снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности средств малой механизации. Ученые ТИУ разработали мобильную многофункциональную электрическую платформу с дистанционным управлением, она используется в строительстве, благоустройстве территории, перевозке грузов. Новаторы представили бизнес-модель по продаже и аренде ElectroBase на оценку экспертов. Инженеры планируют серийное производство мобильной электроплатформы, а также разработку подобной платформы с асинхронными двигателями.

Евгений Козин предоставил на оценивание экспертам проект FaceDrive. Данный проект готов занять свое место на рынке транспортной телематики. Услуга по распознаванию водителя транспортного средства путем опознавания его лица, предложенная командой преподавателей ТИУ, находится на стадии тестирования и внедрения экспериментального образца.

– Сейчас мы активно ведем работу над системой, готов и испытан экспериментальный образец, в ближайшее время запланирован тест системы на транспорте одного из региональных интеграторов «76 Ойл Тюмень», ведутся переговоры о внедрении системы с различными компаниями, — отметил руководитель проекта Евгений Козин. — Следует сказать, что изначально проект ориентировался на такси и каршеринг, но за время обучения в Школе руководителей мы обратили внимание и на другие сегменты: вузы, застройщики, автотранспортные предприятия, где наша система может быть использована для прокторинга или для контроля доступа в помещение.

Если комиссия вынесет положительное решение, то представленные проекты продолжат свое развитие в рамках НОЦ.

Напомним, Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр входит в число пяти пилотных центров, созданных в рамках нацпроекта «Наука».