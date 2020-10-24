Мультицентр «Контора пароходства» поддержал 11 тюменских инициативы

Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Из 20 заявок мультицентр «Контора пароходства» поддержал 11 сообществ, среди которых музыкальные группы, бренды дизайна, художественные мастерские и другие. Для их инициатив была предложена организационная и информационная помощь, сообщает Moi-portal.ru.

Так, компания Menotika, которая занимается печатью на одежде, получила консультацию SMM-специалиста по продвижению бренда. Такой же услугой воспользовался художник и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова. Театр танцевальных форм «Контраст» выиграл фотосъемку. Им будет оказана помощь в написании технического задания, поиске подрядчика и организации съемки.

Певица Нина Белявская, хип-хоп-проект Lara Krouts и группа Just Suzie смогут записать трек на студии. Творческий арт-проект «Все свои» и проект «Любовь. Мастерская одежды ручной работы» создадут фирменную продукцию для продвижения бренда. Сообщество модной индустрии города UPCYCLING получило помощь в оплате гонорара приглашенному спикеру, а музыкальный проект DEPRAVE – настройку таргетированной рекламы.

Кроме того, организаторы проекта проводят консультации, во время которых рассказывают, как можно улучшить заявку или найти иные способы сотрудничества с мультицентром. Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим векторам: развитие креативного мышления, креативных индустрий и наполнение площадки у «Конторы пароходства». Оценивать будут руководители всех отделов «Конторы пароходства» по следующим критериям: уникальность, масштаб, уровень и соответствие векторам.