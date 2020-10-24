В среднем тюменцы тратят в магазинах больше 21 000 рублей в месяц

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Всего за восемь месяцев 2020 года в торговых точках Тюменской области жители региона оставили более 267 млрд 827,8 млн кровно заработанных рублей. Как сообщает «Вслух.ру», со ссылкой на Тюменьстат, на 1 января 2020 года в регионе проживало 1 млн 537,4 тыс. человек. Следовательно, шопинг каждого обошелся в среднем в 21 770 рублей в месяц.

Самые скромные расходы у жителей региона были в апреле и мае – в целом 28 млрд 727,5 млн рублей и 29 млрд 586,5 млн рублей соответственно.

Оборот более 36 млрд рублей зафиксирован в марте, июле и августе. Причем летом на 250 – 400 млн больше, чем весной.

Напомним, по итогам семи месяцев в рейтинге УФО Тюменская область занимала первое место по обороту розничной торговли. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем – Свердловская область.