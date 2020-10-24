Школьники из Тюмени смогут ознакомиться с профессиями на фестивале

чемпионат WorldSkills Фото: Виктория Стеблова

Серьезно подойти к выбору будущей профессии школьникам всей страны помогут организаторы проекта «Билет в будущее». В этом году последний фестиваль профессий проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6 – 11 классов «Билет в будущее» стартовал 23 октября.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, фестиваль продлится месяц. Его региональным оператором в нашей области стал ТОГИРРО.

Учащиеся из всех уголков России смогут попробовать себя в разных профессиях, так как фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате. Благодаря платформе проекта https://bilet.worldskills.ru стать участником и пройти онлайн-тестирование на определение профессиональных предпочтений можно, выбрав вкладку «Фестиваль».

Всем участникам предложат программы профессиональной пробы онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. Каждый сможет поучаствовать в четырех профессиональных пробах в рамках фестиваля.

В формате try-a-skill все желающие смогут испытать свои силы в 90 компетенциях: получить задание и выполнить его под руководством опытного эксперта.