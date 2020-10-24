Биолог из Тюмени рассказала про побелку деревьев осенью

Садоводство. Фото: Pixabay

Когда последние осенние листы начинают опадать с деревьев, это означает, что пришло время белить деревья. Тюменский блогер Ольга Ивановна уверена в этом. В интернете садовод-любитель известна как babushka.inostr. Ольга Ивановна убеждена, что осенняя побелка – важное мероприятие, выяснила «Тюменская область сегодня».

Профессор кафедры общей биологии, доктор сельскохозяйственных наук и преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева рассказала, действительно ли полезно белить деревья осенью.

– Белить деревья, конечно, нужно. Если побелка идет с применением дополнительных веществ, таких как противогрибковые препараты. А специальные добавки могут отпугнуть грызунов, – комментирует биолог. – Не все грызуны не любят добавки, в этом случае ствол дерева лучше чем-нибудь обернуть. К примеру, старыми капроновыми колготками, мелкой сеткой.

Доктор сельскохозяйственных наук рассказала, что специальная побелка для деревьев продается в разных специализированных магазинах, например в «Сад и огород». Побелка может быть разной структуры. Она может состоять только из извести, есть с добавками в виде медного купороса, специального фиксирующего на коре дерева клея и прочее. Такой способ сохранности деревьев уберегает кору от повреждений, при этом позволяет растению дышать.

Самым удачным временем для проведения побелочных работ является поздняя осень, после того как вы закончите все осенние работы, с деревьев уже опали листья, закончились дожди, температура воздуха понижается до 2-3 градусов.

Прежде чем начать побелку, нужно осторожно с помощью скребка, лопатки, жесткой щетки или ножика счистить со штамба и основания скелетных ветвей отмершую старую и больную кору, наросшие лишайники, мхи. Очистки необходимо собрать и сжечь. Для того чтобы их было легче собрать, можно под деревом расстелить кусок мешковины или полиэтилена.

Раны на деревьях необходимо замазать садовым варом. В случае если есть большие трещины или дупла, надо приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении (1:3) и замазать, для того что там не завелись вредители и не появился грибок. После этого вы смело можете начинать побелку.