Команда «Тюменнефтегаза» заняла второе место в открытом кубке по трейлраннингу «Таёжные дебри». Фото предоставлено "КП".

Команда «Тюменнефтегаза» заняла второе место в открытом кубке по трейлраннингу «Таёжные дебри». Соревнование состоит из пяти этапов забега по пересечённой местности: «Карьер» (бег на 12 километров), «Озёрный край» (55-километровая дистанция), «Дай газу» (22 км с набором высоты более 160 метров), «Птичка» (бег на 18 километров) и «Поляна» (10 км беговой дистанции).

Фото предоставлено "КП".

Из-за эпидемиологической обстановки, чтобы избежать большого скопления людей, соревнования проводились в онлайн-формате, то есть спортсмены бежали по трекам, которые фиксировали в мобильном приложении. Первый этап «Таёжного дебри» стартовал ещё весной, 24 мая, а пятый этап завершился 30 сентября. Команду «Тюменнефтегаза» представляли три спортсмена: Исаков Фархад, Рудомётов Руслан и Анашкина Елена. Втроём они пробежали все пять этапов, преодолев расстояние в 292 километра. Победители Кубка определились по количеству набранных очков за 3 лучших этапа.

Фото предоставлено "КП".

Исаков Фархад: «Наконец и в Тюмени у дисциплины трейлраннинг появились поклонники, благодаря чему стало возможным проведение кубка. Дистанции на 5 этапах были одна интереснее другой, бежать предстояло по полям, лесам, холмам, пересекая небольшие водные преграды. Достойное выступление нашей команды и борьба за призовые места на каждом из этапов позволили занять почётное 2-е командное место. В личном первенстве борьба за первое место была также напряжённая, поэтому долгожданная победа в кубке доставила мне массу положительных эмоций и ликования».

Анашкина Елена: «Настолько было непривычно и сложно преодолевать каждый этап, что были мысли сдаться (особенно когда укусы от насекомых покрывали почти всё тело), но поддержка команды, отличная разметка трассы, возможность посмотреть непроходимые окрестности Тюмени, а также выйти из зоны комфорта, заставляли двигаться вперёд и зарабатывать победные баллы».