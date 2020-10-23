Приставы вернули тюменского пенсионера домой, откуда его выгнала падчерица. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени 32-летняя горожанка выгнала отчима из их общей квартиры. После смерти своей матери женщина решила избавиться от родственника, который якобы пользовался благосостоянием семьи.

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, где находилось производство в отношении местной жительницы, сообщили, что пенсионер обратился в суд, где его иск был удовлетворен.

– Специалист вселил взыскателя обратно в квартиру, часть которой по закону принадлежит ему. С падчерицей, которая была агрессивно настроена по отношению к законному собственнику, провели беседу, сообщив, что за неисполнение решения суда возможна административная ответственность, – отметили в ведомстве.

После этих слов женщина благоразумно предоставила своему отчиму отдельную комнату, которую он раньше занимал.