В Тюмени почти в два раза подорожали малогабаритные квартиры

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В Тюмени с начала года в 7,2 раза увеличилось количество предложений на рынке первичного жилья квартир площадью до 20 квадратных метров. Их доля в общем объеме предложения выросла с 0,15 процента в первом квартале до 1,14 процента в третьем квартале 2020 года. При этом спрос на такие квартиры вырос на 22,7 процента относительно начала года.

- Такие малогабаритные квартиры сейчас это своего рода «штучный товар». По большей части он привлекает частных инвесторов - тех, кто приобретает квартиру с целью сдачи в аренду и получения пассивного дохода или для последующей перепродажи на волне роста стоимости, - рассказал Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи».

Стоит отметить, что интерес инвесторов к такому жилью неслучаен. Как правило, именно однокомнатные квартиры и студии демонстрируют самую высокую динамику роста цены и пользуются стабильным спросом. Так с начала 2019 года средняя стоимость квартир площадью до 20 квадратных метров выросла на 58 процентов с 1258 до 1995 тысяч рублей.

Конечно, частично сказывается и изменение структуры предложения, в начале 2019 года был большой объем предложения таких квартир в жилом комплексе эконом-класса, в этом году это уже совершенно другой жилой комплекс и формат жилья. Но факт остается фактом - этот сегмент имеет самую высокую динамику роста средней цены по больше части из-за низкой стартовой стоимости. Для примера, если сравнивать рост средней стоимости на студии, то за предыдущий год они поднялись в цене на 17 процентов, в то время как двухкомнатные квартиры только на 7 процентов.

Средний возраст покупателей малогабаритного жилья - 44 года, если же говорить в целом по всем сегментам первичного жилья - он сейчас находится на уровне 42 лет.