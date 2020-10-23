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Сотрудники ДПС не дали сделать тобольскому спортсмену тренажер из дорожных знаков

Мужчина был пьян, когда ехал на преступление
Вадим Бегун
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Сотрудники ДПС не дали сделать тобольскому спортсмену тренажер из дорожных знаков. Фото - УМВД по Тюменской области.

Сотрудники ДПС не дали сделать тобольскому спортсмену тренажер из дорожных знаков. Фото - УМВД по Тюменской области.

Сотрудникам ДПС тобольской полиции поступила информация, что недалеко от деревни Преображенка неизвестный пытается похитить дорожные знаки. Выехав на место, стражи порядка увидели водителя, ехавшего на мотоблоке, в прицепе которого, действительно, лежали знаки.

Селянин воспользовался тем, что столбы не были закреплены, и решил их похитить. Как оказалось, в последующем спортсмен планировал соорудить из них тренажер.

– Автоинспекторы провели освидетельствование гражданина на состояние опьянения. Прибор показал наличие у водителя 0,63 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – дополнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу. В отношении доставленного составлен административный протокол. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Криминал