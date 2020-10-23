Автомобилист бросил жену и детей, убегая от сотрудников ГИБДД на тюменской трассе.

На трассе Тюмень – Омск автоинспекторы задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения, который находился в федеральном розыске. Спасаясь от стражей порядка, мужчина оставил супругу и троих детей и побежал в поле. Семья возвращалась домой в Иркутск из Краснодарского края.

Инспектор остановил машину, и, проверяя документы, увидел признаки подделки и попросил у водителя паспорт для сверки личности. Мужчина сначала потихоньку поехал, якобы на стоянку, но затем резко нажал на педаль газа, разогнавшись до двухсот километров в час.

– Когда водитель понял, что ему не уйти от патрульной машины, остановился, бросил автомобиль и побежал в поле, где и был задержан. При проверке выяснилось, что водительское удостоверение у него на другую фамилию. Он пояснил, что купил его неделю назад в интернете. Нарушитель числится в федеральном розыске за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что за девять лет 38-летнего автомобилиста семь раз задерживали за пьяную езду. Два раза его привлекали к уголовной ответственности, однако на третий раз ему удалось скрыться от органов правосудия.