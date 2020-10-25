Тюменский ансамбль танца выступит на главной сцене страны. Фото - Алина Мухаметчанова.

Ансамбль танца «Атриум» прошел в финал Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания». Об этом сообщает центр культуры и творчества «Тюмень».

Отметим, что ранее коллектив завоевал диплом Лауреата I степени в номинации «Народная стилизация». Гала-концерт конкурса состоится в рамках открытия 57-го Всемирного конгресса CID UNESCO в Государственном Кремлевском дворце 19-21 января 2021 года. Таким образом, местном танцовщицам удастся выступить на главной сцене страны с лучшими коллективами страны.

Также стало известно, что художественному руководителю Алине Мухаметчановой предложили принять участие в качестве спикера 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям, который пройдет в дни проведения конкурса «Танцемания», передает «Тюменская линия».