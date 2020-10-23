Тюменцев просят отказаться от дальних поездок из-за гололеда на трассах. Фото: Вадим Бегун

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», в Тюменской области в ближайшие дни ожидается снег, а также понижение температуры ниже нуля градусов, поэтому высока вероятность образования гололеда. В связи с ухудшением ситуации на дорогах водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю или вообще на время отказаться от поездок на дальние расстояния.

– Для предотвращения гололеда на федеральных трассах будет задействовано 210 единиц дорожной техники. Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к процессу снегоуборки, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин, в целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон, – сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о дорожно-транспортных происшествиях можно узнать на официальном сайте ФКУ «Уралуправтодор», а также по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

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