Тюменские следователи раскрыли убийство 13-летней давности и задержали преступника. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области следователи предъявили обвинение 58-летнему иностранцу, проживающему на территории региона. Тринадцать лет назад он убил человека, однако от правосудия уйти ему так и не удалось.

В октябре 2007 года к полицейским обратились родственники 56-летнего мужчины. По их словам, он уехал из дома и не вернулся. Стражи порядка так и не нашли пропавшего, а в 2019 году им поступило сообщение от его сестры, которая рассказала, что ее брата убили 12 лет назад.

– Тогда обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в доме в селе Марково Заводоуковского района, они занимались совместным бизнесом. В один из дней между ними произошел конфликт из-за имущества. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего, тот скончался. Преступник закопал погибшего в лесу и переехал в другой район, – рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый задержан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.