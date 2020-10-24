Переливание крови. Фото:Pixabay

Общественная палата Российской Федерации наградила Тюменскую областную станцию переливания крови наградой «Знак качества» по результатам независимой оценки информационной открытости и доступности службы крови для доноров за популяризацию донорского движения в области.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году число доноров заметно сократилось. Для того чтобы не возникло проблем со снижением заготовки крови, тюменская станция и ее филиалы проводят персональную работу с каждым донором, активно развивая корпоративное донорство. На сегодняшний день в корпоративном донорстве активно участвуют сотрудники различных компаний, Тюменской областной думы, медицинских организации Тюмени, а также студенты медицинских образовательных учреждений. На областной станции переливания за девять месяцев 2020 года провели 36 000 донаций крови и ее компонентов. Также полностью удовлетворена потребность больниц в компонентах и препаратах крови. Помимо этого имеется стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

– Создание благоприятных условий для донаций – одно из ключевых условий эффективного развития донорства крови и ее компонентов. Безусловно, создание таких условий в организациях службы крови немыслимо без поддержки органов власти региона, – отметил председатель координационного совета по донорству крови при ОП РФ Николай Дайхес.