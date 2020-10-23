Губернатор Тюменской области Александр Моор в Тобольске открыл центр развития инженерно-технической экспертизы. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественном открытии инновационного центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ» в Тобольске. Об этом сообщает оперативный штаб.

– Концепция, которая реализована в «СИБУРИНТЕХЕ», – это гораздо больше, чем корпоративный учебный центр. Сюда придут за первыми знаниями о профессии школьники и те, кто получает профессиональное образование, а также профессионалы своего дела для повышения компетенций. И совершено точно, в центре можно будет делать программы совместно с другими компаниями. И это будет мощная синергия для развития инженерного образования, – отметил Александр Моор.

Вместе с губернатором в церемонии открытия центра, построенного компанией « СИБУР», приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, а также председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

В настоящее время глава региона работает в Тобольске. Помимо торжественного открытия центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ», в программе – участие в панельной дискуссии «Ключевые вызовы развития инженерно-технической экспертизы для индустриальных компаний».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел скульптурно-мемориальный ансамбль «Тоболяков Бессмертный полк». Мемориал, посвященный памяти местных жителей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в Тобольске 24 июля. По мнению главы региона, создание этого мемориала – большое и важное дело, которое мы общими усилиями завершили в Год Памяти и Славы.