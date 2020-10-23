Тюменские волонтеры примут участие в крупных мероприятиях благодаря программе мобильности. Фото - ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта "Пионер".

В Тюменской области с 26 октября по 1 ноября состоится обучающая стажировка по программе мобильности. Ее организаторами выступают ассоциация волонтерских центров, координационный ресурсный центр поддержки добровольчества области, а также региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Отметим, что программа мобильности – это проект, позволяющий обеспечить участие лучших волонтеров Российской Федерации в крупных спортивных, культурных и иных событиях, а также организацию обучающих стажировок в России и в иностранных государствах с целью передачи опыта поддержки гражданских инициатив.

– В рамках стажировки участники познакомятся с опытом развития добровольчества в Тюменской области, изучат самые интересные добровольческие и социальные практики, познакомятся с особенностями развития инклюзивного добровольчества в регионе, узнают об инклюзивном туристическом проекте «Истоки», который направлен на помощь в путешествиях маломобильным группам, подросткам и семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи, познакомятся с наставническим проектом «Рука помощи» для подростков группы особого внимания, имеющих конфликт с законом, – рассказали в пресс-службе Дворца творчества и спорта «Пионер».

Принять участие в стажировке могут специалисты добровольческих, общественных объединений, лидеры СОНКО, представители органов исполнительной власти, курирующие добровольчество.

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области сообщили, что ежегодно по всей России отбирается 10 регионов-лидеров в развитии добровольческого движения, которые примут делегации на стажировки с целью тиражирования лучших практик регионов. В этом году Тюменская область стала одним из регионов-участников.