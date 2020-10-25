Тюменский автоэксперт рассказал о плюсах и минусах мойки самообслуживания. Фото - pixabay.com.

Тюменский автоэксперт Юрий Мануйлов рассказал о плюсах и минусах мойки самообслуживания. Кроме того, он ответил на вопрос, чем отличаются услуги по чистке машины с операторами и без.

По мнению Мануйлова, плюс постов самообслуживания в том, что вы тратите не больше 15 минут на процедуру и отдаете в среднем 150 рублей. Однако здесь придется делать все самому: не только мыть машину, но и выбирать режимы очищать грязь, а также доставать и развешивать коврики.

Автоэксперт отметил, что лучше надевать непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко замарать. Также он просит учесть, что автоматы не отдают сдачу, а напор воды порой не позволяет отбить сильную грязь.

На обычной автомойке автомобилист потратит примерно 250 рублей. Работники все сделают за вас и, соответственно, ответят за качество.

– Все зависит от того, какие требования у автовладельца. Если ему нужно быстро, дешево, но далеко не безупречного качества, подойдет мойка самообслуживания. Тем, кому важно качество, есть достаточно свободного времени и он любит сидеть на мягком диване и пить кофе, пока его транспорт проходит банные процедуры, стоит предпочесть обычную классическую мойку, – резюмировал эксперт, передает «АиФ - Западная Сибирь».