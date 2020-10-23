Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 октября 2020 года увеличилось на 141 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 141 и составило 12 275 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 56 человек выздоровели (за весь период – 8292), девять детей заболели за минувшие сутки, 20 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 56 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в два раза выросла заболеваемость коронавирусом. На сегодняшний день средний показатель заболеваемости составляет 800 на 100 тысяч населения, суточный – 9 на 100 тысяч населения.

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